جريزمان يقود هجوم برشلونة أمام تشيلسي

يقود الفرنسي أنطوان جريزمان، هجوم برشلونة الإسباني في أول ظهور له مع الفريق، وذلك خلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي وديًا، اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.



ودفع إرنستو فالفيردي، مدرب البارسا، بالوافد الجديد في التشكيلة الأساسية، بعد انضمامه من أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف، بينما يجلس الهولندي فرينكي دي يونج، على مقاعد البدلاء.



وجاءت تشكيلة البارسا كما يلي:



تير شتيجن، بيكيه، بوسكيتس، ريكي بويج، ديمبلي، أوريول بوسكيتس، جريزمان، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا، أومتيتي وكولادو.



على الجانب الآخر، يبدأ تشيلسي اللقاء بتشكيلة جاءت كالتالي:



أريزابالاجا، أزبيليكويتا، كريستنسن، ديفيد لويز، إيمرسون، جورجينيو، كوفاسيتش، بيدرو، ماونت، بوليسيتش وأبراهام.

