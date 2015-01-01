الثلاثاء 23 يوليه 2019 الموافق 20 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

لايلس وكولمان يطاردان الأرقام القياسية في التجارب الأمريكية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
ستتخذ سباقات السرعة وهي العمود الفقري لبطولات ألعاب القوى الأمريكية بعدًا آخر في دي موين بولاية أيوا هذا الأسبوع، عندما تنطلق التجارب التي سيتم على أساسها اختيار الفريق الوطني المشارك في بطولة العالم في الدوحة.

وسيكون أصحاب أسرع أزمنة هذا العام في سباقات 100 و200 و400 متر و110 أمتار حواجز و400 متر حواجز للسيدات حاضرين في المضمار الأزرق بجامعة دريك عندما تنطلق التجارب بعد غد الخميس.

وقال أتو بولدون الحاصل على أربع ميداليات أولمبية إن عمر العدائين الخمسة يقل عن 25 عاما وهو أمر استثنائي.

وستتركز الأضواء على كريستيان كولمان والفتى المذهل نواه لايلس صاحبي أسرع زمنين في سباقي 100 و200 متر على الترتيب في 2019.

وسيشارك كولمان البالغ عمره 23 عاما في سباقي 100 و200 متر لكن لايلس (22 عاما) سيركز على 200 متر حيث من المحتمل أن يواجه كولمان في السباق الأخير للتجارب يوم الأحد.

واعتمد كولمان، صاحب فضية بطولة العالم في سباق 100 متر، على انطلاقته القوية لتحقيق أفضل زمن في السباق هذا العام (9.81 ثانية) وعاشر أفضل زمن في سباق 200 متر (19.91 ثانية).

وتواجه الاثنان مرة واحدة هذا العام إذ تفوق لايلس بصعوبة في سباق 100 متر بزمن 9.86 ثانية في لقاء شنغهاي في الدوري الماسي.

وكانت مواجهتهما الأخيرة في سباق 200 متر في 2015 في بطولة الناشئين الأمريكية عندما فاز لايلس وجاء كولمان رابعا.

وفكر لايلس في المنافسة على اللقبين في دي موين بعد تحقيقه 19.50 ثانية في لوزان ليصبح صاحب رابع أسرع زمن على الإطلاق في سباق 200 متر لكنه قرر التركيز على سباقه المفضل من أجل ذهبيته الأولى في بطولة العالم.

مطاردة الأرقام القياسية

الثنائي ربما لن يستطيع كسر رقمي يوسين بولت القياسيين في سباقي 100 و200 متر لكن مواطنهما مايكل نورمان يملك فرصة كسر زمن الجنوب افريقي ويد فان نيكرك العالمي في سباق 400 متر ويمكنه فعل ذلك في التجارب.

ويملك نورمان الزمن القياسي لسباق 400 متر داخل القاعات وحقق 43.45 ثانية هذا الموسم وهو رابع أسرع زمن على الإطلاق.

وبينما لا تُكسر الأرقام القياسية كل يوم يبدو أن أمريكا تملك مرشحين لفعل ذلك في سباق 400 متر حواجز للرجال والسيدات.

ويبدو أن سيدني مكلافلين ستنجز هذه المهمة في سباق السيدات.

وأبلغ رينالدو نيميا، صاحب الزمن القياسي السابق لسباق 110 أمتار حواجز، رويترز عن العداءة التي شاركت في الأولمبياد بعمر 17 عاما "مثلها يظهر مرة واحدة في كل جيل".

وتفوقت مكلافلين، البالغ عمرها 19 عاما والتي حققت 53.32 ثانية وهو أسرع زمن في 2019، على مواطنتها دليلة محمد البطلة الأولمبية.

وأشار نيميا إلى أن راي بنجامين (21 عاما) ربما يحقق ذلك في سباق الرجال.

وقال نيميا إن أي سباق يضم العداء الذي يتقاسم ثالث أسرع زمن والنرويجي كارشتن فارهولم بطل العالم والقطري الموهوب عبد الرحمن سامبا "فالنتيجة المتوقعة هي زمن قياسي جديد".

ويملك جرانت هولواي، بطل بطولة الجامعات البالغ عمره 21 عاما، والعداءة شاكاري ريتشاردسون (19 عاما) فرصة لفعل ذلك أيضا في التجارب الأمريكية.

وكسر هولواي زمن نيميا لبطولة الجامعات والذي صمد 40 عاما في سباق 110 أمتار حواجز عندما حقق 12.98 ثانية.

وتفوقت ريتشاردسون على الزمن العالمي لسباقي 100 و200 متر في منافسات تحت 20 عاما لتحقق لقبي بطولة الجامعات.

ومن أجل التأهل إلى بطولة العالم في قطر في الفترة من 28 سبتمبر أيلول وحتى السادس من أكتوبر تشرين الأول يجب على المتسابقين احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في منافساتهم.

لكن الاستثناءات الوحيدة تعود لجاستن جاتلين (37 عاما) بطل العالم لسباق 100 متر وزملائه أبطال العالم.

ويجب على أليسون فيلكس (33 عاما)، الحاصلة على 11 ميدالية ذهبية في بطولات العالم والتي تنافس في سباق 400 متر في مشاركتها الأولى في 13 شهرا بعد وضع حملها، الصعود على منصة التتويج للتأهل لبطولة العالم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ 43 دقيقة

غدًا.. الأهلى يلتقى المقاولون العرب فى مباراة حسم لقب الدورى الممتاز

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

منذ حوالي 14 ساعة

"التجنيد أوالترحيل".. كيف يساوم أردوغان اللاجئين السوريين على بقائهم في تركيا؟

منذ حوالي 22 ساعة

البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

ads

الصور

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

ads

الأكثر قراءة

هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وجني أرباح

رسميًا.. انفصال معز مسعود وشيري عادل.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. أردوغان مصاب بمرض لا شفاء له... هل يصلح لرئاسة تركيا؟

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

ستوديو

بـ"العباءة".. نجوى كرم تتجول فى شوارع السعودية (شاهد)

شاهد.. نرمين ماهر بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

أصالة تغازل زوجها بعد طرح برومو "ولاد رزق 2" (شاهد)

سعيد الشيمى: لولا ثورة 23 يوليو ما كنت تخرجت فى معهد السينما (فيديو)

ads

رياضة

إيكاردي يقرر الانفتاح على مسألة الانتقال إلى نابولي

لاتسيو يحدد السعر النهائي للتخلي عن سافيتش

مدافع العين الإماراتي: لست مزاجيا.. وهدف في الترجي الأهم بمسيرتي

جريزمان يقود هجوم برشلونة أمام تشيلسي

الرئيس نيوز

الحكومة تواجه "الحمى القلاعية" بحملة قومية في جميع المحافظات

في ذكرى ثورة 23 يوليو.. ما الفرق بين "الرئيس" و"الزعيم"؟

انتصار السيسي: ذكرى ثورة يوليو شاهد على إرادة الشعب

"عاش الهلال مع الصليب".. البابا يطمئن على صحة شيخ الأزهر

منوعات

المهن الخدمية المتخصصة تجذب الشباب الصيني

عكاز "ناجية" من تيتانيك يباع بأكثر من 60 ألف دولار

أغاني مؤتمرات الشباب.. إبداع يعبر عن الوطن والمستقبل (فيديو)

الرياح تعيد إشعال حرائق غابات في وسط البرتغال

كشكول

التعليم العالي: 115 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

جامعة 6 أكتوبر تفوز بالمركز الثاني بـ"Enactus لريادة الأعمال"

ننشر موعد اختبار القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج الهندسة الإنشائية بـ "حلوان"

إسلام سياسي

"داعش" يمهد لحرب بين "قسد" وتركيا عبر القذائف المجهولة

انتشال 4800 جثة من مقابر "داعش" الجماعية بعد انتهاء معاركها في الرقة

إخواني منشق يكشف الدور الخفي لنساء الجماعة

14 قتيلا و20 مصابا في انفجار بمطار مقديشو الدولي

مقالات الرأي
ماجد حبته
بريطانيا بين غروبين
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
المزيد

الثقافة

التكوين تطرح النسخة العربية لرواية "الأمواج"

الليلة.. "الجنس فى السينما المصرية" على طاولة صالون علمانيون

اليوم.. لقاء "المرأة فى الإبداع الروائى" باتحاد الكتاب

الليلة.. مؤلفات وطنية بالأوبرا فى ذكرى ثورة يوليو

صفحتنا ع الفيس بوك