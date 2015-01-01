لايلس وكولمان يطاردان الأرقام القياسية في التجارب الأمريكية

ستتخذ سباقات السرعة وهي العمود الفقري لبطولات ألعاب القوى الأمريكية بعدًا آخر في دي موين بولاية أيوا هذا الأسبوع، عندما تنطلق التجارب التي سيتم على أساسها اختيار الفريق الوطني المشارك في بطولة العالم في الدوحة.



وسيكون أصحاب أسرع أزمنة هذا العام في سباقات 100 و200 و400 متر و110 أمتار حواجز و400 متر حواجز للسيدات حاضرين في المضمار الأزرق بجامعة دريك عندما تنطلق التجارب بعد غد الخميس.



وقال أتو بولدون الحاصل على أربع ميداليات أولمبية إن عمر العدائين الخمسة يقل عن 25 عاما وهو أمر استثنائي.



وستتركز الأضواء على كريستيان كولمان والفتى المذهل نواه لايلس صاحبي أسرع زمنين في سباقي 100 و200 متر على الترتيب في 2019.



وسيشارك كولمان البالغ عمره 23 عاما في سباقي 100 و200 متر لكن لايلس (22 عاما) سيركز على 200 متر حيث من المحتمل أن يواجه كولمان في السباق الأخير للتجارب يوم الأحد.



واعتمد كولمان، صاحب فضية بطولة العالم في سباق 100 متر، على انطلاقته القوية لتحقيق أفضل زمن في السباق هذا العام (9.81 ثانية) وعاشر أفضل زمن في سباق 200 متر (19.91 ثانية).



وتواجه الاثنان مرة واحدة هذا العام إذ تفوق لايلس بصعوبة في سباق 100 متر بزمن 9.86 ثانية في لقاء شنغهاي في الدوري الماسي.



وكانت مواجهتهما الأخيرة في سباق 200 متر في 2015 في بطولة الناشئين الأمريكية عندما فاز لايلس وجاء كولمان رابعا.



وفكر لايلس في المنافسة على اللقبين في دي موين بعد تحقيقه 19.50 ثانية في لوزان ليصبح صاحب رابع أسرع زمن على الإطلاق في سباق 200 متر لكنه قرر التركيز على سباقه المفضل من أجل ذهبيته الأولى في بطولة العالم.



مطاردة الأرقام القياسية



الثنائي ربما لن يستطيع كسر رقمي يوسين بولت القياسيين في سباقي 100 و200 متر لكن مواطنهما مايكل نورمان يملك فرصة كسر زمن الجنوب افريقي ويد فان نيكرك العالمي في سباق 400 متر ويمكنه فعل ذلك في التجارب.



ويملك نورمان الزمن القياسي لسباق 400 متر داخل القاعات وحقق 43.45 ثانية هذا الموسم وهو رابع أسرع زمن على الإطلاق.



وبينما لا تُكسر الأرقام القياسية كل يوم يبدو أن أمريكا تملك مرشحين لفعل ذلك في سباق 400 متر حواجز للرجال والسيدات.



ويبدو أن سيدني مكلافلين ستنجز هذه المهمة في سباق السيدات.



وأبلغ رينالدو نيميا، صاحب الزمن القياسي السابق لسباق 110 أمتار حواجز، رويترز عن العداءة التي شاركت في الأولمبياد بعمر 17 عاما "مثلها يظهر مرة واحدة في كل جيل".



وتفوقت مكلافلين، البالغ عمرها 19 عاما والتي حققت 53.32 ثانية وهو أسرع زمن في 2019، على مواطنتها دليلة محمد البطلة الأولمبية.



وأشار نيميا إلى أن راي بنجامين (21 عاما) ربما يحقق ذلك في سباق الرجال.



وقال نيميا إن أي سباق يضم العداء الذي يتقاسم ثالث أسرع زمن والنرويجي كارشتن فارهولم بطل العالم والقطري الموهوب عبد الرحمن سامبا "فالنتيجة المتوقعة هي زمن قياسي جديد".



ويملك جرانت هولواي، بطل بطولة الجامعات البالغ عمره 21 عاما، والعداءة شاكاري ريتشاردسون (19 عاما) فرصة لفعل ذلك أيضا في التجارب الأمريكية.



وكسر هولواي زمن نيميا لبطولة الجامعات والذي صمد 40 عاما في سباق 110 أمتار حواجز عندما حقق 12.98 ثانية.



وتفوقت ريتشاردسون على الزمن العالمي لسباقي 100 و200 متر في منافسات تحت 20 عاما لتحقق لقبي بطولة الجامعات.



ومن أجل التأهل إلى بطولة العالم في قطر في الفترة من 28 سبتمبر أيلول وحتى السادس من أكتوبر تشرين الأول يجب على المتسابقين احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى في منافساتهم.



لكن الاستثناءات الوحيدة تعود لجاستن جاتلين (37 عاما) بطل العالم لسباق 100 متر وزملائه أبطال العالم.



ويجب على أليسون فيلكس (33 عاما)، الحاصلة على 11 ميدالية ذهبية في بطولات العالم والتي تنافس في سباق 400 متر في مشاركتها الأولى في 13 شهرا بعد وضع حملها، الصعود على منصة التتويج للتأهل لبطولة العالم.