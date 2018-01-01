ذكرى اعتزال أوزيل دوليا تتصدر أغلفة صحف ألمانيا

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، والتي جاء على رأسها ذكرى اعتزال مسعود أوزيل، نجم آرسنال الإنجليزي، على المستوى الدولي.



وحمل غلاف صحيفة "بيلد" عنوان "أكبر 10 صفقات في البوندسليجا"، حيث ركزت على أهم الانتقالات التي شهدها الميركاتو الصيفي للأندية الألمانية.



أما صحيفة "WAZ" فجاءت بعنوان "قضية مسعود أوزيل وعواقبها"، حيث رصدت توابع أزمة نجم آرسنال مع المنتخب الألماني بعد مرور عام على اعتزاله الدولي.



كما سارت صحيفة "Westfalenpost" على ذات الدرب، بتسليط الضوء على مرور عام كامل على اعتزال أوزيل دوليًا.

