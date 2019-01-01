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رياضة

مرتضى منصور يحسم موقفه من التفاوض مع حسام البدرى

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 03:19 ص
جريدة الدستور
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حسم رئيس الزمالك موقفه من التعاقد مع حسام البدري رئيس بيراميدز السابق لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكان البدري قد أعلن استقالته من رئاسة بيراميدز، من أجل العودة لمجال التدريب مرةً أخرى.

وقال رئيس الزمالك خلال حديثه ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور": "لو كنت أريد التعاقد مع حسام البدري رئيس بيراميدز السابق لكي يدرب الفريق سأفعل لأني لا أخاف، أنا الذي جعل محمود الجوهري مدربًا في نادي الزمالك".

وأضاف: "أقسم بالله ما جلست مع البدري ولا أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، خالد جلال استلم الفريق في المركز الثاني وليس فائزًا بالدوري، جروس هو من تعادل مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود".
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