الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك حالة من الاستقرار في حالة الطقس على أغلب المناطق اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية الأسبوع الجاري.



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "إنه لن يكون هناك أي ظواهر جوية عنيفة، سواء كان ارتفاع شديد في درجات الحرارة أو غيرها من تلك الأمور، وأن الفترات المتبقية من فصل الصيف ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي".



وأكد أن الشبورة المائية ستكون خفيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ولن تعوق الرؤية، كما كان يحدث خلال الأيام الماضية، وستظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.



وأشار إلى أنه بالنسبة لنشاط الرياح سيكون أغلبها شمالية غربية، تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد والوجه البحري والقاهرة.