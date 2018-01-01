أوروبا تحقق 7 ملايين سائح من إجمالى زوار مصر خلال 2018

قال المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية،الدكتور سعيد البطوطى، إن السوق الأوروبي حقق خلال العام الماضي 7 مليون سائح من 11 مليون سائح الذين أتوا إلى مصر فى مشهد يؤكد تحسن العلاقات الدولية بين دول العالم مع مصر واعترافهم بثورة 30 يونيو والاستحقاقات السياسيه التى تلتها لصالح الشعب المصري كما جاء من السوق الاسيوى قرابه 670 الف سائح خلال 2018.



وارجع البطوطى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" عودة الحركة السياحية الى مصر إلى تحركات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دول العالم عقب 30 يونيو ومقابلاته مع رؤساء الدول واستعادة هيبة مصر كدولة كبرى بمنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تحركات الخارجية المصرية وتصحيحها لعدد من المفاهيم حول الأوضاع الداخلية عن الوضع السياسي والامنى بمصر الأمر الذى رفع الحظر السياحى واستقبال مصر طائرات من كافة الأسواق العالمية.