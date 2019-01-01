صغار التماسيح تنتشر حول محطة الطاقة النووية بولاية فلوريدا الأمريكية

أنقذ مسئولون في مجال حماية البيئة في ولاية فلوريدا مجموعات كبيرة من صغار التماسيح، تنتشر خارج محطة توليد الطاقة النووية في جنوب فلوريدا.



وذكرت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز) على الإنترنت، أنه تم مؤخرا إنقاذ 73 من صغار التماسيح في المحطة النووية، التي تقع بالقرب من متنزه بيسكاين الوطني، في أقصى جنوب الولاية.



ويوجد الآن عدة مئات من التماسيح في قنوات بالقرب من المحطة النووية، حيث يقوم عمال من المحطة بحمايتهم من تغير المناخ والصيد الجائر، وبمجرد أن تفرغ الأم من تربية الفقس، يقوم فريق من مسئولي حماية البيئة بقياسها ووضع علامات عليها باستخدام رقائق إلكترونية لمتابعة نموها، ثم يقوم عالم الأحياء البرية مايكل لوريت بنقل الصغار إلى مكان أكثر أمانا حيث تكون لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.