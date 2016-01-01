رسميًا.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لعام 2018.



وتضمنت اللائحة الإشارة إلى بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وإلغاء الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016.



ووفق اللائحة فإن الهيئة تتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.



كما أنه للهيئة أن تتخذ كافة القرارات وتٌجري جميع التصرفات والأعمال لتحقيق أهدافها، ومنها إجراء حصر شامل لكافة المؤسسات الصحفية والقومية ولكافة أصولها وموجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع وتنفيذ خطة لتنمية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل.