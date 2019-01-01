بكين تتابع باهتمام انتخابات مجلس الشيوخ الياباني

يُعتقد أن الحكومة الصينية ترحب بالتقارير التي تورد أن القوى السياسية اليابانية المناصرة لتعديل الدستور ستشهد انتكاسة في قوتها الرئيسية في ضوء نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي جرت اليوم الاثنين.



فقد قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينهوا يوم الأحد إن المحور الرئيسي في انتخابات يوم الأحد هو مدى استطاعة التكتل المناصر للتغيير الدستوري تأمين مقاعد تكفيه للإبقاء على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.



وقالت الغلوبال تايمز، وهي وسيلة إعلام تابعة للحزب الشيوعي الصيني، في نسختها على شبكة الإنترنت إن نتائج الانتخابات ستتيح لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه البقاء في منصبه. وأضافت أنه سيصبح في نوفمبر صاحب أطول مدة في هذا المنصب في تاريخ اليابان.