مظاهرات حاشدة جديدة في هونج كونج

نظم الناس في هونج كونج مظاهرة حاشدة أخرى ضد مشروع قانون ترحيل مثير للجدل، بينما قام بعض المحتجين بتهشيم واجهة مكتب ممثلية بكين.



ويقول منظمو المظاهرة إن 430 ألف شخص شاركوا في مسيرة أمس الأحد.



وطالب المتظاهرون بالسحب التام لمشروع القانون المعلق في الوقت الراهن، والذي سيتيح ترحيل المشتبه بارتكابهم جرائم في هونج كونج إلى الصين للمثول أمام المحاكم هناك.



ودعا المتظاهرون أيضا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مدى شرعية استخدام الشرطة للعنف في تفريق المتظاهرين أثناء المسيرات الأخيرة.



وبعد المسيرة صب آلاف المتظاهرين جام غضبهم على مكتب اتصال بكين، الذي يمثل حكومة أرض الصين الأم.



وقاموا برمي البيض والحبر الأسود على الشعار الوطني الصيني الذي يزين مبنى المكتب.



ووقعت مناوشات عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.



وقد أصدر مكتب شؤون هونج كونج وماكاو بالمجلس التشريعي، وهو هيئة تتبع حكومة أرض الصين الأم، بيانا "يدين بشدة" تصرفات المتظاهرين ووصفها بأنها "غير مقبولة البتّة".



وجاء في البيان أيضا "إن مثل هذه الأفعال تتحدى بصورة صارخة سلطة الحكومة المركزية وتمس صميم مبدأ (بلد واحد بنظامين)".



وتعرض المتظاهرون للهجوم من قبل مناوئين لهم في إحدى محطات مترو الأنفاق وعلى متن أحد القطارات. وأصيب 36 شخصا على الأقل في الشجار.