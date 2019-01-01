السيطرة على حريق فى جراج سيارات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق شب فى جراج للسيارات دون إصابات أوخسائر بشرية بشبرا الخيمة



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، يفيد نشوب حريق بجراج للسيارات والأتوبيسات على أرض فضاء أمام قسم ثان شبرا الخيمة.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوى، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.



وأسفر الحريق عن اشتعال النيران فى عدد من السيارات والأتوبيسات وجارى حصر قيمة الخسائر.



وكلفت إدارة البحث الجنائي عن سبب الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.