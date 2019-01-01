السجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة بالسعودية

قضت محكمة جزائية سعودية، بالسجن والجلد بحق شابين متهمين بحرق سيارة المواطنة سلمى البركاتي في محافظة الجموم، إضافة إلى عدة أحكام أخرى.



وقال محامي سلمى، إن "الحكم في القضية من قبل المحكمة الجزائية في مكة المكرمة تأجل مرتين خلال شهري رمضان وشوال الماضيين، بسبب تأخر تقديرات لجنة الخبراء للتعويضات التي تستحقها موكلته بعد حرق سيارتها بالكامل".



وأكد المحامي، أن "الإجراء اتخذ بعد ثبوت الإدانة، فلو لم تثبت إدانة المتهمين لما جرى تقدير التعويض".



وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله قبل عام تقريبا النيران تشتعل في سيارة متوقفة أمام منزل بمحافظة الجموم، في حين تقدمت صاحبة السيارة بدعوى ضد شابين تتهمهما بحرق مركبتها أمام المنزل.



وطالبت حينها بتشديد العقوبة على المتهمين وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.