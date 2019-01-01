حل أزمة مشجعي الجزائر عن طريق رحلات الخطوط المخصصة لنقل الحجاج

كشفت سلطات مطار القاهرة الدولي - قبل قليل - عن انتهاء أزمة مشجعي المنتخب الجزائري العالقين بمطار القاهرة منذ ساعات، بإنهاء إجراءات سفرهم على رحلتين اليوم الأحد، ضمن الرحلات المتجهة إلى السعودية.



وأكدت السلطات أنه تم حل الأزمة وتسفيرهم على رحلات الخطوط الجزائرية المخصصة لنقل حجاج بيت آلله، التي كانت تنقل الحجاج إلى جدة والمدينة وأخذت المشجعين في طريق عودتها إلى الجزائر، مشيرة إلى وصول 9 طائرات حربية المطار صباح اليوم لنقل باقي المشجعيين، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات سفر عدد كبير من المشجعين أمس السبت، على متن 20 رحلة مدنية للخطوط الجزائرية المنتظمة.



ووفرت السلطات زجاجات المياه والعصائر للجمهور وتوزيع وجبات عليهم، وتهدئتهم لحين وصول الرحلات التي تقلهم بلادهم.



يذكر أن مطار القاهرة الدولي استقبل أكثر من ١٥ ألف مشجع جزائرى كانوا قد وصلوا إلى صالة ٤ بمطار القاهرة والمخصصة لاستقبال ضيوف مصر من فرق وجمهور كأس الأمم الأفريقية على متن رحلات مختلفة للخطوط الجزائرية، بخلاف ما نقلته الطائرات الحربية الجزائرية.