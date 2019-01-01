حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 21 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-



الحمل

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تغييرات جذرية تحصل حولك، وإلى تحول قد يفاجئك في البداية لكنه يأتي لمصلحتك.

عاطفيًا: احذر اليوم أكثر من أي وقت مضى من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلًا وافتح قلبك للحبيب من جديد.

صحيًا: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم.



الثور

مهنيًا: استفد من أجواء هذا اليوم لكي تنظم أوقاتك وتحدث تغييرًا وتسافر إذا أردت بحثًا عن جديد والتخلص من بعض النزاعات الحادة التي تربكك.

عاطفيًا: تشعر ابتداء من اليوم أنّ الحبيب يفرض عليك أمورًا لا تحب أن تنفذها على الإطلاق، لكنك تعده بتنفيذها.

صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلًا.



الجوزاء

مهنيًا: ينذر فشل أحد المشاريع ببعض المشاكل بينك وبين الزملاء، لكنك توقع اتفاقًا كبيرًا وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية.

عاطفيًا: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك.

صحيًا: انظر إلى محيطك ترى أن كثيرين انقلبت صحتهم رأسًا على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا.



السرطان

مهنيًا: تبرز مواهبك وكفاءتك هذا اليوم ويوفر لك فوائد كثيرة، لكن تجنب الأوهام والابتعاد عن الواقعية في وضع بعض الاستراتيجيات المالية.

عاطفيًا: أدعوك يا عزيزي إلى تقديم بعض التنازلات الكبيرة في سبيل تهدئة الأوضاع المضطربة بينك وبين الشريك.

صحيًا: خفف كثيرًا من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من ساعات المشي صعودًا.



الأسد

مهنيًا: أنت مثال المشاغب وتمثل خطرًا على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت.

عاطفيًا: عليك اليوم وكل يوم أن تخرج من أجواء العمل وتعطي الحبيب المزيد من الوقت وتهتم به كما يجب.

صحيًا: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع يمكن أن يوتر أعصابك فتكون المضاعفات السلبية من نصيبك.



العذراء

مهنيًا: حدث مهني يجعلك تعالج وضعًا طارئًا أو تتخلى عن بعض الارتباطات أو تقطع إحدى الصلات.

عاطفيًا: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخطط لقضاء أمسية رومانسية معه.

صحيًا: تورّم في القدمين قد يثير قلقك ويزعجك، وهو ناتج من كثرة الوقوف في العمل.



الميزان

مهنيًا: يمكن أن تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.

عاطفيًا: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه.

صحيًا: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يوميًا عند الصباح.



العقرب

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أمر طارئ أو إلى خبر مفجع وانقلاب في بعض الأحوال أو إلى بعض المفاجآت.

عاطفيًا: تعيش أسرارًا في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك.

صحيًا: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جليًا من خلال نشاطك الرياضي المتواصل.



القوس

مهنيًا: الجو معاكس ولا يناسبك على الإطلاق، لا بل يولد بعض الطوارئ التي تستوجب منك المعالجة السريعة.

عاطفيًا: تزول الخلافات تدريجيًا، وتصبح قادرًا على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة.

صحيًا: تجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.



الجدي

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض المفاجآت في حياتك الاجتماعية، وتكون قادرًا على ضبط انفعالاتك.

عاطفيًا: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيدًا عن ضجة العمل ومشاغل الحياة.

صحيًا: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية.



الدلو

مهنيًا: التراجع الحاصل يشير إلى نظام جديد إو إلى إعادة الأمور إلى نصابها إذا مررت ببعض الارتباك.

عاطفيًا: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة.

صحيًا: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك.



الحوت

مهنيًا: يكون هذ اليوم منطلقًا لك لكي تتسلق قمم النجاح، فهو مناسب جدًا لكن الفلك ينصحك بعدم السفر مدة طويلة.

عاطفيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك.

صحيًا: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحًا.