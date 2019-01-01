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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 21 يوليو 2019

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:20 ص
الأبراج
الأبراج
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-

الحمل
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى تغييرات جذرية تحصل حولك، وإلى تحول قد يفاجئك في البداية لكنه يأتي لمصلحتك.
عاطفيًا: احذر اليوم أكثر من أي وقت مضى من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلًا وافتح قلبك للحبيب من جديد.
صحيًا: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم.

الثور
مهنيًا: استفد من أجواء هذا اليوم لكي تنظم أوقاتك وتحدث تغييرًا وتسافر إذا أردت بحثًا عن جديد والتخلص من بعض النزاعات الحادة التي تربكك.
عاطفيًا: تشعر ابتداء من اليوم أنّ الحبيب يفرض عليك أمورًا لا تحب أن تنفذها على الإطلاق، لكنك تعده بتنفيذها.
صحيًا: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلًا.

الجوزاء
مهنيًا: ينذر فشل أحد المشاريع ببعض المشاكل بينك وبين الزملاء، لكنك توقع اتفاقًا كبيرًا وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية.
عاطفيًا: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك.
صحيًا: انظر إلى محيطك ترى أن كثيرين انقلبت صحتهم رأسًا على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا.

السرطان
مهنيًا: تبرز مواهبك وكفاءتك هذا اليوم ويوفر لك فوائد كثيرة، لكن تجنب الأوهام والابتعاد عن الواقعية في وضع بعض الاستراتيجيات المالية.
عاطفيًا: أدعوك يا عزيزي إلى تقديم بعض التنازلات الكبيرة في سبيل تهدئة الأوضاع المضطربة بينك وبين الشريك.
صحيًا: خفف كثيرًا من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من ساعات المشي صعودًا.

الأسد
مهنيًا: أنت مثال المشاغب وتمثل خطرًا على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت.
عاطفيًا: عليك اليوم وكل يوم أن تخرج من أجواء العمل وتعطي الحبيب المزيد من الوقت وتهتم به كما يجب.
صحيًا: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع يمكن أن يوتر أعصابك فتكون المضاعفات السلبية من نصيبك.

العذراء
مهنيًا: حدث مهني يجعلك تعالج وضعًا طارئًا أو تتخلى عن بعض الارتباطات أو تقطع إحدى الصلات.
عاطفيًا: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخطط لقضاء أمسية رومانسية معه.
صحيًا: تورّم في القدمين قد يثير قلقك ويزعجك، وهو ناتج من كثرة الوقوف في العمل.

الميزان
مهنيًا: يمكن أن تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.
عاطفيًا: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه.
صحيًا: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يوميًا عند الصباح.

العقرب
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى أمر طارئ أو إلى خبر مفجع وانقلاب في بعض الأحوال أو إلى بعض المفاجآت.
عاطفيًا: تعيش أسرارًا في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك.
صحيًا: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جليًا من خلال نشاطك الرياضي المتواصل.

القوس
مهنيًا: الجو معاكس ولا يناسبك على الإطلاق، لا بل يولد بعض الطوارئ التي تستوجب منك المعالجة السريعة.
عاطفيًا: تزول الخلافات تدريجيًا، وتصبح قادرًا على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة.
صحيًا: تجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.

الجدي
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض المفاجآت في حياتك الاجتماعية، وتكون قادرًا على ضبط انفعالاتك.
عاطفيًا: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيدًا عن ضجة العمل ومشاغل الحياة.
صحيًا: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية.

الدلو
مهنيًا: التراجع الحاصل يشير إلى نظام جديد إو إلى إعادة الأمور إلى نصابها إذا مررت ببعض الارتباك.
عاطفيًا: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة.
صحيًا: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك.

الحوت
مهنيًا: يكون هذ اليوم منطلقًا لك لكي تتسلق قمم النجاح، فهو مناسب جدًا لكن الفلك ينصحك بعدم السفر مدة طويلة.
عاطفيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك.
صحيًا: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحًا.
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