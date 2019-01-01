رئيس الجالية المصرية بفرنسا منفعلا: محافظ الغربية لا يستجيب لخير للبلد

انفعل صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في باريس، على الهواء خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، لرفض محافظ الغربية لقائه من أجل تطوير القرية الأكثر فقرًا في الغربية.

وقال فرهود:"اتصلت لأخذ موعد مع مكتب المحافظ، مرة يتقال لي المحافظ مشغول، ومرة عند موعد مع نواب مجلس الشعب، مع احترامي للنواب، واحد بيتبرع بمبلغ محترم لتطوير قرية، ألغي كل مواعيدك، لكن المحافظ لا يستجيب لخير البلد".

ووجه رئيس الجالية المصرية بباريس، رسالة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قائلًا:"يعلم جيدًا مدى مجهودات وخدمات صالح فرهود في فرنسا، لكل مصري ومسؤول، فيه ناس تحب تخدم مصر في الخارج، والداخل لكن المحافظ لا يستجيب لخير للبلد".

وعقب الباز، قائلًا:"محافظ الغربية لا يتجاوب مع شكاوى كثيرة على الهواء، ولا يرد على الإعلام"، ووجه رسالة لوزير التنمية المحلية، قائلًا:"إذا كان المحافظ لا يرد على الإعلام ولا يتعاون مع الناس نعمل إيه؟".



