إيطاليا تسمح باستئناف العمل بمطارين بصقلية بسبب ثوران بركان إتنا

سمحت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، باستئناف العمل جزئيا في اثنين من مطارات جزيرة صقلية بعد إغلاقهما مؤخرا بشكل مؤقت بسبب تجدد ثوران بركان (إتنا) الشهير.



وذكر راديو صوت أمريكا، في نشرته باللغة الانجليزية، أن البركان أدى إلى انطلاق الحمم والرماد البركاني إلى الفضاء وإجبار سلطات الطيران الإيطالية على إغلاق المطارين الواقعين فى مدينة كاتانيا بصقلية، فيما تغطي الحمم البركانية الناتجة عن البركان دائرة يبلغ قطرها نحو كيلو متر ونصف.

