يشارك بمهرجان الجونة السينمائى.. أبرز المعلومات عن النجم مينا مسعود

يشارك الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "علاء الدين"، وأحد شباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بالخارج، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المُقبل.



ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مينا مسعود، في سياق السطور التالية:-

- من مواليد 17 سبتمبر 1991.

- ولد بالقاهرة لأبوين مصريين من الأقباط.

- هاجرت عائلته إلى كندا عندما كان في الـ3 من عمره.

- ترعرع في "أونتاريو" في كندا.

- لديه شقيقتان أكبر سنًا منه.

- حصل على شهادته التعليمية من جامعة رايرسون في كندا، والتي تأسست عام 1948.

- لعب دور طارق القصار في المسلسل التلفزيوني "جاك رايان".

- شارك في مسلسل "نيكيتا" في الموسم الأول.

- شارك بالأداء الصوتي في لعبة "واتش دوجز 2".

- في يوليو 2017، استقرت شركة ديزني عليه للعب دور علاء الدين في النسخة الواقعية للفيلم.