ساري: أحب بوجبا.. وهيجواين ضمن خططي

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس عن إمكانية انتقال بول بوجبا لتورينو، وموقف مهاجمه جونزالو هيجواين من الرحيل.



وارتبط اسم يوفنتوس، باستعادة نجم مانشستر يونايتد المتوج مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة بروسيا.



وقال ساري في تصريحات صحفية نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "أكرر إعجابي ببوجبا، لكني أرفض أيضًا توقع أي تحرك للنادي خلال فترة الانتقالات الحالية".



وأضاف: "أنا حقًا أحبه، لكن في الوقت الحالي، يعتبر لاعبًا في مانشستر يونايتد.. أنا مدير فني، وبالتالي لا أعرف تفاصيل المفاوضات".



من ناحية أخرى، لم يحسم يوفنتوس ملف مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، في ظل عدم رغبة اللاعب في الرحيل.



وعلق ساري على هذا الأمر، قائلًا: "أرفض القول أن هيجواين خارج خطط النادي.. أتعهد بالعمل معه إذا انتهى الأمر بالبقاء في تورينو".



وواصل: "أنا أعمل مع اللاعبين الذين يوفرهم النادي لي".



وأتم: "في هذه اللحظة، جونزالو متاح، وأنا أعتبره ضمن خططي بنسبة 100%، لكن إذا اتخذ النادي قرارًا آخر، فسيتعين علي التكيف مع ذلك".