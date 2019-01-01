"الشيخ حسنى بين رواية أصلان وفيلم عبدالسيد" فى ندوة بالإسكندرية

تنظم مؤسسة دار المعارف بالاسكندرية، بالتعاون مع منتدى محكيات للآداب والفنون، بعد غد الاثنين ، ندوة بعنوان "الشيخ حسنى بين رواية أصلان وفيلم عبد السيد"، ضمن فعاليات معرضها للكتاب، المقام تحت شعار" أسرة تقرأ..أمة تنهض".



تناقش الندوة شخصية الشيخ حسنى فى رواية مالك الحزين، أحد أشهر وأهم الروايات العربية المعاصرة للأديب المصرى ابراهيم اصلان، وتدور أحداثها فى منطقة الكيت كات بحى امبابة بالقاهرة، حول عالم يعانى أبطاله من همومهم الخاصة.



شخصيات الرواية اكثر من ١١٥ شخصية أبرزهم " يوسف النجار " وهو شاب مثقف اغترب عن مجتمع الجامعة وأصبح وحيدا وحزينا، بينما يلعب الشيخ حسنى شخصية ثانوية فى الرواية لرجل ضرير يحاول التكيف مع ظروفه الخاصة بطرق طريفة.



كما تتناول الندوة شخصية الشيخ حسنى التى جسدها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز فى فيلم الكيت كات، بعد أن حولها المخرج داوود عبدالسيد إلى شخصية محورية فى فيلم هو أحد أفضل ١٠٠ فيلم فى تاريخ السينما المصرية، مع الحفاظ على الرواية كخط أساسى للفيلم.



يشارك فى الندوة السيناريست محمد أبو المعاطى، الدكتورة سحر شريف، استاذ النقد الأدبى بجامعة الاسكندرية.