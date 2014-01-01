"فولفو" تستدعي نصف مليون سيارة لإصلاح عيب

استدعت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات حوالى نصف مليون سيارة إلى مصانعها ثانية.



وقال المتحدث باسم الشركة اليوم السبت إن الأمر متعلق بضرورة إصلاح عيب في منطقة المحرك حيث يوجد مكون ما يمكن أن ينحل عن مكانه.



وفي أسوأ الظروف بحسب المتحدث يمكن أن يؤدي هذا إلى أن يبدأ المحرك في الاحتراق.



ولم تعلن الشركة أية تقارير عن أضرار بالأشخاص أو وقوع حوادث حتى الآن تسبب فيها هذا العيب.



وذكر المتحدث أن هناك 54 ألف سيارة تم استدعاؤها في ألمانيا لهذا السبب.



وقال التلفزيون السويدي "إس في تي" إن هذا العيب متعلق بطرز محركات الديزل سعة 4 سلندر والتي تم إنتاجها في أعوام 2014 وحتى 2019، ومنها طرز (في 40 وفي 60 وفي 70 وإس 80 وإكس سي 60 وإكس سي 90).



يعد هذا الخبر المحزن هو الثاني من نوعه للشركة المملوكة لجيلي الصينية في أسبوع واحد، حيث أعلنت الشركة أمس الأول الخميس أن هناك تراجعا ضخما في الأرباح خلال الربع السنوي الثاني للعام الجاري رغم ارتفاع أعداد السيارات المباعة.