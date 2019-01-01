عشرات الآلاف يتظاهرون في هونج كونج دعما للحكومة وللشرطة

تظاهر عشرات الآلاف في هونج كونج دعما للحكومة القريبة من بكين وللشرطة، ردا على التظاهرات المناهضة الضخمة التي تشهدها منذ أسابيع هذه المنطقة الإدارية التابعة للصين والتي تحظى بحكم شبه ذاتي.



ورفعت خلال التظاهرات التي بدأ أن الفئة العمرية المشاركة فيها مرتفعة مقارنة بغيرها، طبقا لقناة الحرة الأمريكية الليلة، أعلام الصين ولافتات مؤيدة للشرطة.



وأحصت الشرطة مشاركة نحو 103 آلاف في ذروة التظاهرة، بينما تحدث المنظمون في وسائل الإعلام المحلية عن مشاركة 316 ألفا.



وصادرت شرطة هونج كونج كمية كبيرة من المواد المتفجرة الناسفة بدائية الصنع عشية احتجاجات كبيرة من المقرر تنظيمها غدا ضد قانون يسمح بتسليم المشتبه بهم في المدينة الصينية ذات الحكم شبه الذاتي إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم في بكين.



وتشهد هونج كونج منذ التاسع من يونيو تظاهرات سلمية ضخمة، ولكن سجلت خلالها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.



وكان مشروع القانون قد أثار مخاوف - على نطاق واسع - من أنه يقلص الحريات والحقوق الشرعية لسكان هونج كونج.