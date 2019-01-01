المنتخب يفوز على كوريا الجنوبية بمونديال الشباب لليد 38 - 36

حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزه الرابع على التوالي ببطولة العالم للشباب، وذلك بعد أن تغلب على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 38 - 36، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.



وسيطر المنتخب المصري على أحداث المباراة منذ بدايتها، حيث لم يتأخر في النتيجة أمام نظيره الكوري الجنوبي طيلة اللقاء حيث انتهى الشوط الأول بتقدم مصر 19 - 18.



وبذلك حقق منتخب مصر انتصاره الرابع على التوالي بعد أن فاز على منتخبات استراليا ونيجيريا والسويد.



ويتبقى للمنتخب المصري مباراة وحيدة أمام فرنسا في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات، حيث ستكون مباراة حاسمة على صدارة المجموعة الثانية.



جدير بالذكر أن منتخب مصر تصدر ترتيب المجموعة الثانية مؤقتا برصيد ثمان نقاط، في انتظار نتيجة مباراة فرنسا والسويد التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم.