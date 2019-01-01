جريزمان: بكيت بعد انتقالي لبرشلونة

كشف الفرنسي أنطوان جريزمان المنضم حديثًا لنادي برشلونة، عن تفاصيل اللحظات الأولى، عقب إتمام انتقاله لصفوف الفريق الكتالوني.



وأعلن برشلونة، التعاقد مع جريزمان، هذا الصيف، بعد دفع 120 مليون يورو لأتلتيكو مدريد، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس.



وقال جريزمان خلال تصريحاته لصحيفة ماركا "اتصلت بوالدي وبدأت في البكاء بسعادة، كنت مع أصدقائي وزوجتي وأطفالي، وكانت لحظات رائعة".



وأضاف "أعلم أن جماهير أتلتيكو مدريد ستستقبلني بصافرات الاستهجان، وهذا جزء من كرة القدم، لقد أحبوني كثيرًا وحين يرحل شخص ما، يكون الأمر مؤلما".



وتابع "لقد تكرر الأمر معي عند رحيلي عن ريال سوسييداد، زيارتي الأولى لم تكن سهلة، لكن أتلتيكو وسوسييداد سيظلان في قلبي، لأنهما قدما لي الكثير".



وعن شعوره الحالي مع البارسا، أوضح "جيد جدًا مع الكثير من الضغط لتحقيق كل شيء، قررت إنهاء عطلتي من أجل بدء خوض التحديات".



وختم جريزمان حديثه بقوله "حصلت على استقبال جيد في غرف خلع الملابس من جانب اللاعبين والمدربين والأطباء".