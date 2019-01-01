كانسيلو يفقد شغفه في يوفنتوس

ظهر البرتغالي جواو كانسيلو ظهير نادي يوفنتوس، بمظهر سيئ خلال تدريبات البيانكونيري، اليوم السبت، في جولته الآسيوية.



ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، غدًا الأحد، في إطار كأس الأبطال الدولية الودية، ضمن تحضيرات السيدة العجوز للموسم الجديد.



ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لجزء بسيط من إحماءات لاعبي يوفنتوس خلال تدريبات اليوم، حيث ظهر كانسيلو وهو يفقد الشغف والحماس للتدرب رفقة زملائه.



وبدا كانسيلو أنه لا يرغب في استكمال الحصة التدريبية لليوفي، لا سيما وأنه لم يشارك في الإحماء بشكل قوي.



وارتبط الظهير البرتغالي بالرحيل عن يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة أندية مانشستر سيتي وبرشلونة وبايرن ميونخ في التعاقد معه.