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مصر

غدًا.. بدء المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الثانوية العامة

السبت 20/يوليه/2019 - 10:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
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تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأحد، وحتى الخميس 25 يوليو، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة؛ وفقا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 07ر97% فأكثر بعدد طلاب 30 ألفا و152 طالبا، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بعدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 98 ألفا و471 طالبا.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -في بيان اليوم- أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت، وأن التنسيق الإلكتروني خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.

وأضاف البيان أنه سيتم فتح المعامل بالجامعات المصرية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وأنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
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