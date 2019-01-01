"ريبيري" يؤزر منتخب الجزائر فى ستاد القاهرة (صور)

شهدت مباراة نهائى بطولة أمم افريقيا التى انتهت، منذ قليل، بفوز المنتخب الجزائرى على نظير السنغالى بهدف نظيف، حضور نجم منتخب فرنسا وبايرن ميونخ الألمانى السابق، فرانك ريبيري.



وكان ريبيري حضر إلى القاهرة، بصحبة أسرته لموازرة المنتخب الجزائرى، وسيطرت عليهم حالة من الفرحة العامرة بعد تتويج محاربى الصحراء بالبطولة.



وتوجت الجزائر بلقب أمم أفريقيا بعد تغلبها على السنغال بهدف نظيف، أحرزه بغداد بونجاح فى الدقيقة الثانية من عمر المبارة.

