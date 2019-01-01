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في خدمتك.. إرشادات هامة قبل السفر للخارج

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:26 م
جريدة الدستور
مرام سعيد
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نقدم لكم بعض الإرشادات الهامة التي يجب إتباعها قبل السفر للخارج، نقلا عن موقع وزارة الخارجية

إرشادات هامة:
تشترط بعض الدول إجراء تحاليل طبية بمعرفتها عن مرض الإيدز وفيروس التهاب الكبد الوبائي وغيرها، وذلك للقادمين إليها للإقامة أو العمل وعليك التعرف على المطلوب منك في هذا المجال وإستيفائة.

تُحرم بعض دول الخليج العربي دخول المشروبات الكحولية ولحم الخنزير بصرف النظر عن ديانة حاملها.

الإعدام هو عقوبة الاتجار في المخدرات كما تطبق عقوبات مشددة على المتعاطين.

تحظر المملكة االعربية السعودية دخول المرأة إليها وإقامتها بها إلا بصحبة مُحرم وتحظر قيادتها للسيارات وضرورة مراعاة الشروط الخاصة بالزي.

لا يسمح لحاملي تأشيرة العُمرة أو الحج بالتحرك إلا في نطاق كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمكن للشركة السعودية التي تتولى ترتيبات الإقامة والسفر داخل المملكة أن تحصل للمعتمر على تصريح زيارة أماكن أخرى بالمملكة ولمدة محددة.

وفقًا لقانون الجنسية المصري يعتبر أبناء المصرية المتزوجة من اجنبي غير مصريين كما أن الزواج المختلط عادة ما يثير مشاكل عديدة خاصة عند إختلاف قوانين الأحوال الشخصية ( جاري تعديل هذا القانون ).

ينصح بإنهاء المعاملات القنصلية قبل فترة كافية من بدء موسم الأجازات الصيفية منعًا للازدحام داخل القنصليات في تلك الفترة
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