الرئيس الجزائري يصل ستاد القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا

وصل منذ قليل، الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إلى ستاد القاهرة الدولي، لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين السنغال والجزائر.



جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على نيجيريا مساء الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف وحيد.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري خصمه السنغالي، في تمام التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا والتي تحتضنها مصر.

