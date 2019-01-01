"قناه السويس.. أهميتها السياسية والاستراتيجية" على طاولة ثقافة المنوفية

نظم بيت ثقافة ميت أبوالكوم، بمحافظة المنوفية، ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "قناه السويس.. أهميتها السياسية والاستراتيجية" تأليف محمد عبدالرحمن.



وناقشت الكتاب الناقدة إيمان أمين المالكى، وتناول الكتاب تعريف القناة بأنها موجودة فى مصر تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وقد استغرق حفرها قرابة العشر السنوات، وتعتبر من أهم طرق انتقال التجارة فى العالم، ومن أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر.



كما قام بيت ثقافة البتانون بالتعاون مع حضانة المستقبل بعرض فيديو بروجيكتور للأطفال تضمن العرض بعض القصص التعليمية والترفيهية.



جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تنظمها في فروعها المختلفة بالمحافظات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية التي تبثها الجماعات الخارجة على القانون.



وتعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة، على راعية الأطفال وإكتشاف المواهب، وتنميتها، في كل المجالات سواء في المسرح، أو الفنون التشكيلية وغيرها.