تكنولوجيا يابانية لحماية مقتنيات متحف بوخاريست من الزلازل

ثبت متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة الرومانية بوخارست أنظمة العزل اليابانية من الزلازل لحماية واحد من أهم المعروضات قيمة وهي الهيكل العظمي العملاق دينوثيريم من عصور ما قبل التاريخ والذي يشبه الفيلة في العصر الحديث وذلك في حالة وقوع زلزال.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن المتحف يعد الأول في البلاد الذي يستخدم هذه التقنية، ويمكن رؤية الهيكل العظمي الذي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار في ردهة المتحف، ويعتبر أحد العناصر الأكثر قيمة في التراث الوطني.



وقد استغرق الأمر تسعة أشهر لإعادة الهيكل بعد أن دمر في زلزال 4 مارس عام 1977 وكان بقوة 2ر7 درجة بمقياس ريختر، فيما يقول المسؤولون بالمتحف إنه ربما لن يصمد أمام زلزال مماثل بنفس الشدة.