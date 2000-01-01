الجمعة 19 يوليه 2019 الموافق 16 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

منوعات

مهرجان السيرك الدولى سيعقد فى شمالى الصين

الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:53 ص
مهرجان السيرك الدولى
مهرجان السيرك الدولى سيعقد فى شمالى الصين
وكالات
طباعة
ads
يقدم بهلوانات من أكثر من 20 دولة ما يزيد عن 30 عرضا في الدورة الـ17 لمهرجان سيرك الصين ووتشياو الدولي، المقرر افتتاحه في شيجياتشوانج حاضرة مقاطعة خبي بشمالي الصين، يوم 25 أكتوبر.

وسيتضمن المهرجان الذي سيستمر أسبوعين مسابقة دولية للألعاب البهلوانية وكرنفالات السيرك ومنتديات السيرك الدولية والعروض ومعارض للتعاون في البرامج الثقافية.

وتم مؤخرا إضافة أحداث مثل العروض غير الهادفة للربح والعروض في المناطق ذات المناطق المنظرية الخلابة المحلية.

وقال وانغ رونج لي نائب مدير مديرية الثقافة والسياحة بالمقاطعة، إن البهلوانات يجلبون أفضل الفنون البهلوانية وأحدث الإنجازات في العالم للمهرجان.

ويعد المهرجان الذي تأسس عام 1987 ويعقد كل عالمين، واحدا من أطول المسابقات الفنية والمهرجانات الثقافية في الصين، ويتباهى بأكبر نطاق وأوسع تأثير في مجال الألعاب البهلوانية.

ويُعرف المهرجان، إلى جانب مهرجان مونت كارلو الدولي للسيرك في موناكو ومهرجان الغد للسيرك العالمي في باريس بفرنسا، بأنها أفضل ثلاثة أحداث سيرك في العالم.

وتعتبر ووتشياو مهد الألعاب البهلوانية الصينية ويمكن أن يعود تاريخ الأداء إلى حوالي 2000 عام في عهد أسرة هان الإمبراطورية (202 ق.م. - 220 م). وفي عام 2006، أدرجت ألعاب ووتشياو البهلوانية ضمن التراث الثقافي غير المادي على مستوى الدولة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لمحاولة هروب 5 سجناء من سجن الصف المركزى

منذ حوالي 20 ساعة

ننشر صورة الإرهابى منفذ محاولة استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

منذ حوالي 14 ساعة

غرق زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة في الساحل الشمالي

ads

الصور

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

image description

سقوط أجزاء من عقار بسيدي بشر شرق الإسكندرية (صور)

image description

اشتعال النار فى سيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر (صور)

image description

موجة حر تضرب المحافظات

ads

الأكثر قراءة

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء وقيادات الشركات

عودة "محمد حسان".. "الدستور" تكشف أسرار الإمبراطورية السلفية في أكتوبر

غرق زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة في الساحل الشمالي

قرار جديد من "القضاء الإدارى" فى دعوى سحب نياشين "مرسى"

ستوديو

محمد هنيدي يستكمل عرض "3 أيام في الساحل" 8 أغسطس

خبير استراتيجي: يجب تلبية مطالب الجزائريين للخروج من الأزمة (فيديو)

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين اليوم (فيديو)

دعوي قضائية تطالب محمد رمضان بتعويض 7 مليون جنيه لسبه محمد عبد المتعال

ads

رياضة

مدرب الجزائر: هذا ما قصدته بالنسبة للجماهير المصرية

إيمرى يتحدث عن دور قيادى لهولدينج وسط شكوك بشأن كوسيلنى

لى: لاعبة صينية أخرى ستفوز بلقب فى البطولات الكبرى خلال العقد المقبل

ملبورن تحتضن جائزة أستراليا الكبرى حتى 2025

الرئيس نيوز

التأمين الاجتماعى يحدد المدة القانونية لفترة الحصول على إعانات البطالة

لقاء الرئيس السيسى بنظيره الجزائرى يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

نتنياهو: هناك مفاجآت أخرى لـ"حزب الله".. وسنحارب إيران بمفردنا

النيابة تكشف سر "مذبحة الساطور" في الفيوم

منوعات

المغتربون الرومانيون خامس أكبر جالية في العالم

إندونيسي يطلب رجال الإطفاء لإزالة خاتم حول إصبعه

تكنولوجيا يابانية لحماية مقتنيات متحف بوخاريست من الزلازل

الصين تنقذ أكثر من 14165 شخصًا في موسم الفيضانات

كشكول

"التاريخ" يتصدر المواد الأكثر تظلماً في الثانوية العامة

تنسيق 2019.. تعرف على قواعد التحويل بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة

اختتام فعاليات ورش العمل على هامش مؤتمر قادة تعليم إفريقيا بجامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن فتح كلية طب خاص لطلابها

إسلام سياسي

داعية سلفي: "ياسر برهامي" غير مواقفه من الإخوان لأسباب عديدة

"حلمي الجزار" يظهر في تركيا بعد ٥ سنوات من اختفاءه

"عبد الله الشريف" غضبان من الإخوان بعد حلقته الداعمة لإيران

باحث يهاجم إخوان السودان بسبب محمد مرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
النشر.. النشل.. والوزارة الغائبة
مدحت بشاى
مواطنة «يوليو 1952»
القس. رفعت فكرى
البالونات وفنون الحياة
يوسف إدوارد
فِطنة طائفية!
المزيد

الثقافة

"آن فرانك.. يوميات فتاة تحت الاحتلال".. جديد المترجم أحمد صلاح الدين

اليوم.. ورشة حكى "مغامرات فى المكتبة" بدار البلسم للأطفال

أحمد زحام: "كمان زغلول" مسرحية موجهة لذوى الاحتياجات الخاصة

"الجيار" يقدم رؤية نقدية لأربعة من شعراء الأقصر ببيت الشعر

صفحتنا ع الفيس بوك