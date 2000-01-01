مهرجان السيرك الدولى سيعقد فى شمالى الصين

يقدم بهلوانات من أكثر من 20 دولة ما يزيد عن 30 عرضا في الدورة الـ17 لمهرجان سيرك الصين ووتشياو الدولي، المقرر افتتاحه في شيجياتشوانج حاضرة مقاطعة خبي بشمالي الصين، يوم 25 أكتوبر.



وسيتضمن المهرجان الذي سيستمر أسبوعين مسابقة دولية للألعاب البهلوانية وكرنفالات السيرك ومنتديات السيرك الدولية والعروض ومعارض للتعاون في البرامج الثقافية.



وتم مؤخرا إضافة أحداث مثل العروض غير الهادفة للربح والعروض في المناطق ذات المناطق المنظرية الخلابة المحلية.



وقال وانغ رونج لي نائب مدير مديرية الثقافة والسياحة بالمقاطعة، إن البهلوانات يجلبون أفضل الفنون البهلوانية وأحدث الإنجازات في العالم للمهرجان.



ويعد المهرجان الذي تأسس عام 1987 ويعقد كل عالمين، واحدا من أطول المسابقات الفنية والمهرجانات الثقافية في الصين، ويتباهى بأكبر نطاق وأوسع تأثير في مجال الألعاب البهلوانية.



ويُعرف المهرجان، إلى جانب مهرجان مونت كارلو الدولي للسيرك في موناكو ومهرجان الغد للسيرك العالمي في باريس بفرنسا، بأنها أفضل ثلاثة أحداث سيرك في العالم.



وتعتبر ووتشياو مهد الألعاب البهلوانية الصينية ويمكن أن يعود تاريخ الأداء إلى حوالي 2000 عام في عهد أسرة هان الإمبراطورية (202 ق.م. - 220 م). وفي عام 2006، أدرجت ألعاب ووتشياو البهلوانية ضمن التراث الثقافي غير المادي على مستوى الدولة.