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فن

توم كروز يبهج جمهوره بفيلمه المرتقب: "توب جن: مافريك"

الجمعة 19/يوليه/2019 - 07:42 ص
توم كروز يبهج جمهوره
توم كروز يبهج جمهوره بفيلمه المرتقب: "توب جن: مافريك"
وكالات
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عاد الحديث صاخبا عن فيلم (توب جن) عندما قام النجم توم كروز بزيارة مفاجئة لمهرجان كوميك-كون؛ لعرض الإعلان الأول لجزء طال انتظاره من فيلمه الحركي القتالي.

ويشهد فيلم (توب جن: مافريك)، المقرر عرضه في يونيو2020، عودة كروز لتجسيد شخصية الطيار المحارب المغوار وذلك بعدأكثر من 30 عاما على صدور الفيلم الأصلي الذي دشن مشواره كنجم عالمي لأفلام الحركة.

وقال كروز، وفقا لموقع الترفيه الإلكتروني (ديدلاين)، لجمهورتجمع في مهرجان كوميك-كون للتلفزيون والسينما والقصص المصورة في سان دييجو: "سئلت دوما متى ستقدم جزءا آخر؟ حسنا، لقد طال صبركم معي. شعرت أن من واجبي أن أنفذ ذلك".

ويظهر كروز في إعلان الفيلم مرتديا السترة الجلدية التي طالما ارتداها وهو يؤدي شخصية (بيت ميتشل)، ويركب دراجة نارية تارة ويقود طائرة مقاتلة تارة أخرى بين واد ضيق مليء بالثلوج.

ويأتي الجزء الجديد بعد عقود من الجزء الذي تصدر شباك التذاكرعام 1986. ويقوم في هذا الجزء الممثل مايلز تيلر بدور ابن الطيارجوس الذي يجسد شخصيته الممثل أنتوني إدواردز.

ويشارك أيضا في فيلم (توب جن: مافريك) الممثلون جون هام وإيد هاريس وفال كيلمر.
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