الحاج ضيوف: جيل منتخب مصر 2006 كان لديه قائد

تحدث نجم منتخب السنغال السابق الحاج ضيوف عن الفارق بين الجيل الحالي لمنتخب مصر والجيل الحاصل على 3 بطولات كأس أمم إفريقيا 2006 و2008 و2010.

وقال ضيوف في تصريحات تليفزيونية لفضائية "تايم سبورت": "منتخب مصر منذ 2006 وحتى 2010 كان لديه مدرب قائد وجيل به محمد أبو تريكة وعمرو كي وأحمد حسام ميدو".



وأضاف: "كان منتخب مصر يضم لاعبين محليين، وهذا غير موجود الآن".



وأردف: "مصر بتاريخها وشعبها لابد أن تكون متواجدة في كل نسخة من كأس العالم لأنها برازيل إفريقيا".



وأتم: "الفارق بين المستوى الفني بين محمد صلاح وأقرب زميله له مسافة كبيرة جدًا".



يذكر أن منتخب ودع بطولة كأس الأمم الجارية الآن على أرضه ووسط جماهيره من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا.

ويواجه منتخب السنغال نظيره الجزائري في نهائي كأس أمم إفريقيا مصر 2019 يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.