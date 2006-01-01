مفاجأة سارة لجماهير الجزائر في نهائي أمم أفريقيا

قالت تقارير صحفية جزائرية إن بعض جماهير الخصر ستتمكن من مساندة منتخبها في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 دون الحاجة للحصول على تذاكر.

السبب في ذلك بحسب ما ذكرت التقارير هو أن الوافدين الجدد من المشجعين الجزائريين الى مصر لن يكون باستطاعتهم حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني “تذكرني” نظرا لضيق الوقت بعد وصولهم إلى القاهرة قبل المباراة بفترة قصيرة.



في الوقت نفسه بثت اللجنة المنظمة للبطولة بيانا بتعليمات حضور المباراة وشددت على ضرورة وجود بطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة بالمشجعين لحضور المباراة



وسيتقابل منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي البطولة على ملعب استاد القاهرة، بعدما تأهل الاول على حساب نيجيريا بالفوز 2-1 في نصف النهائي، بينما صعد اسود التيرانجا على حساب تونس بالفوز بنتيجة 1-0



