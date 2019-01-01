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منوعات

بعد طول انتظار | ظهرت الآن نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس رسميا .. اعرفها حالا من هنا

بعد طول انتظار | ظهرت الآن نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس رسميا .. اعرفها حالا من هنا

السبت 13/يوليه/2019 - 09:08 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
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بعد طول انتظار | ظهرت الآن نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس رسميا .. اعرفها حالا من هنا

وبلغت نسبة النجاح هذا العام 78.6%، وعدد الأوائل 40 طالبا وطالبة، مقسمين 34 طالبا وطالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب "دمج".

وبلغ عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالبا وطالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.

 

بعد طول انتظار | ظهرت الآن نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس رسميا .. اعرفها حالا من هنا

سيتم إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي العام بشعبيتيه العلمية والأدبية عبر بوابة الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg وتجدر الإشارة إلى أنه لم تم تحديد موعد حدد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وذلك كما صرح مصدر مسئول بالوزارة، إلا أنه سيتم أولاً اعتماد الصف الثالث الثانوي اليوم السبت 13 يوليو 2019، حيث ستعرض على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لاعتمادها، وقد تقرر عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد 14 يوليو لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح وأسماء الأوائل، وتجدر الإشارة أن امتحانات الثانوية العامة قد انتهت يوم الأربعاء الماضي 3 يوليو 2019، وحسب الأعوام السابقة تعلن النتائج بعد ما يقرب من أسبوعين من انتهاء الامتحانات.


لمعرفة النتيجة اضغط هنـــا 

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