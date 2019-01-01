خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس.. استعلم عنها برابط مباشر

الآن يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس وذلك من خلال عدة روابط هامة صرحت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الدخول عليها، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب والطالبة والضغط على كلمة ابحث للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 بالتفاصيل الخاصة بكل مادة بالإضافة إلى المجموع الكلي، وتقدم بوابة النيل الإخباري خطوات الحصول على النتيجة كما تقدم أهم أخبار تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة وأيضاَ أسماء الطلبة والطالبات الأوائل على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية.









خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس





على الطالب والطالبة اتباع الخطوات التالية بدقة حتى يمكنهم الحصول على النتيجة وطباعتها والحصول على النسخة الورقية منها باتباع الأتي

الدخول إلى بوابة الثانوية العامة.









إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.





تحديد الشعبة التي ينتمي إليها الطالب ( علمي علوم، علمي رياضة، القسم الأدبي) .









وكان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت في بيان رسمي لها عن اعتماد الدكتور طارق شوقي لنتيجة الشهادة الثانوية، مشيرة إلى أنه قام بتهنئة الطلبة والطالبات الأوائل بالهاتف على تفوقهم الدراسي ، كما أفادت وزارة التعليم أن نسبة النجاح هذا العام قد بلغت نحو بلغت 78.6%.