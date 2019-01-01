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عالم

"رجب" مسودة قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج ودورها في تنشيط السياحة أهم أولوياتنا

السبت 13/يوليه/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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◄رجب: إنشاء كيان شرعي لإيصال تبرعات المصريين بالخارج إلى مستحقيها
◄تنشيط السياحة عن طريق إقامة رحلات للمصريين بالخارج

قال رئيس المجلس المصري في بريطانيا ومدير بيت العائلة المصرية في لندن، مصطفى رجب، إن هناك أهمية كبرى لإطلاق وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج المؤتمر الأول للكيانات المصرية، والذي تستمر فعالياته لليوم الثاني، والذي انطلق رسميًا أمس الجمعة، بمشاركة 51 كيانًا من 33 دولة، متحدثًا حول العديد من الموضوعات الهامه التى ناقشها الاتحاد خلال جلسات المؤتمر لـ"الدستور" في حواره التالي:

◄كيف رأى الاتحاد دعوة وزارة الهجرة لحضور المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج ؟
في البداية، أصر اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا على الوجود للمشاركة في أول اجتماع للكيانات المصرية في الخارج والذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويضم اتحاد الجاليات المصرية بالخارج أكثر من 40 كيان للمصريين في مختلف بلاد أوروبا، وقد حضر معظمهم إلى القاهرة لحضور هذا المؤتمر والذي يشارك فيه عدة وزارات بهدف تقديم خدماتها المصريون بالخارج على نموذج ورش عمل لكل وزارة يناقش فيها احتياجات المصريين فى الخارج.

◄ماذا عن الملفات التي سيناقشها الاتحاد خلال المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج ؟
من المقرر مناقشة العديد من الملفات يأتي في مقدمتها مناقشة مسودة قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى التحدث حول المعوقات التي تحول دون وصول تبرعات وهبات المصريين بالخارج إلى ارض الوطن وكيفية تقنينها.

◄هل هناك صعوبة في وصول تبرعات المصريين بالخارج ؟
بالطبع هناك كيانات غير معروفة ونحن من خلال هذا المؤتمر نطالب بوضع هيئة أو كيان شرعي لتقنين هذه التبرعات وتوصيلها إلى مستحقيها وذلك عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مظلة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

◄ماذا عن الملفات الأخرى التي ستقوم بطرحها خلال جلسات المؤتمر ؟
سنناقش ملف تنشيط السياحة المصرية عن طريق المصريين بالخارج، وذلك عن طريق إقامة الرحلات المختلفة لمصريي أوروبا، بما سيعمل على نقل صورة حقيقية عن الوضع المستقر في مصر وينعكس على مؤشرات السياحة المصرية، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج هم سفراء لمصر.

◄هل ترى أن المصريين بالخارج يستطيعون فعل ذلك ؟
نعم بالتأكيد، أبناء الجاليات المصرية في أوربا والدول العربية يقع عليهم دورًا كبيرًا في مساندة الدولة المصرية وخاصة في ملف السياحة، وذلك عن طريق نقل الصورة الحقيقة إلى كافة الشعوب المختلفة، فضلًا عن التوجه إلى مصر في الإجازات الصيفية لقضاء العطلات وعند العودة التأكيد على مدي الأمن والآمان الذي يتمتع به الوطن والتحدث حول جمال المقاصد السياحية المصرية ومدي كفاءتها وإنها لا تقل عن مثيلاتها في العالم بل تتفوق عليها.

ويعقد المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، بمشاركة 55 كيانًا من 33 دولة، متضمنًا 11 جلسة وورشة عمل تضم عددًا من المحاور المقرر مناقشتها، يأتي في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج.

كما تتضمن ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرها مما يخص المصريين بالخارج.‎
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