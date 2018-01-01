وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة رسميا، منذ قليل.



واتصلت الوزارة بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بالتفوق، وحثهم على الاستمرار في النجاح، متمنية لهم كل التوفيق الدائم في حياتهم.



وستصدر وزارة التربية والتعليم، بعد قليل، بيانا رسميا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2019، ليتم نشره في مختلف وسائل الإعلام لطمأنة الرأي العام.