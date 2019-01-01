"تيسيما" حكمًا لمواجهة تونس والسنغال فى كان 2019

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة لقاء الدور نصف النهائي بين السنغال وتونس، الذي يحتضنه ملعب استاد القاهرة.



كما تم تعيين السوداني وليد أحمد علي، مساعدًا أولا، والمنغولي أوليفيي سافاري، مساعدًا ثانيًا، وبرنار كامي، من السيشال حكمًا رابعصا.



وسيدور لقاء النصف نهائي بين تونس والسنغال في استاد القاهرة، يوم الأحد 14 يوليو 2019، بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والخامسة مساء بتوقيت تونس.