أبرز المعلومات عن أعلى ثاني برج على البحر المتوسط في العلمين

تنفذ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15 برجًا، بمدينة العلمين الجديدة أحدها يعد أعلى ثانى برج على البحر المتوسط وأطول برج في الساحل الشمالى.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أعلى ثاني برج على البحر المتوسط وأطول برج في الساحل الشمالي.



- البرج بارتفاع 170 مترا ويتكون من 44 طابقا.



- مساحة الطابق الواحد 4 آلاف متر مقسم لـ 3 مجموعات.



- يضم البرج الواحد 696 وحدة ويتم تشغليه بأنظمة إدارة ذكية.



- وصلت نسبة التنفيذ الدور العاشر.



- تسليم شقق المشروع خلال عامين.





