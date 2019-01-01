أوقاف المنيا تبدأ اختبارات الإجازة لمحفظي القرآن منتصف يوليو

تبدأ مديرية أوقاف المنيا، يومي 15 و16 من شهر يوليو الجاري، في إجراء اختبارات الإجازة لمحفظي القرآن الكريم على مستوى المحافظة للمتقدمين لمراكز تحفيظ القرآن الثلاثة بمديرية الأوقاف، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة بالمحافظة.



وقال رئيس قسم شئون القرآن بمديرية الأوقاف، الشيخ محمد جابر، إن الاختبارات يتقدم لها ما يقرب من 150 متقدمًا من الدارسين على مستوى قطاع مراكز الجنوب، وستجرى الاختبارات بمسجد التوحيد شمال مدينة المنيا.



وأشار رئيس قسم شئون القرآن، في تصريحات خاصة، إلى أن المديرية تضم 3 مراكز لتحفيظ القرآن، هي مركز بمسجد العرفانى بمركز ملوي، والثاني مركز قاسم المصري بمغاغة، والثالث مركز الفولى بمدينة المنيا الجديدة ويضم المركز 213 دارسًا.



يشار إلى أن تلك المراكز بدأ العمل بها العام الماضي وسيتم تخريج أول دفعة بعد انتهاء الاختبارات هذا العام، وذلك لتأهيلهم للعمل بمدارس القرآن، سواء بمديرية الأوقاف أو الأزهر أو الجمعيات الأهلية العاملة في مجال تحفيظ القرآن.