بدء توزيع الأسهم المجانية لحملة "المهندس للتأمين" الإثنين المقبل

تنهى شركة المهندس للتأمين، بعد غد الأحد، الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال.



وقالت الشركة إنه تقرر توزيع 0.23 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من اليوم التالى الإثنين الموافق 15 يوليو المقبل، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر للأكبر.



وكانت الجمعية العامة غير العادية للمهندس للتأمين، وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 121 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، موزعة على 11.6 مليون سهم، حيث سيتم تمويل زيادة رأس المال من الاحتياطي العام للشركة بمبلغ 28.8 مليون جنيه والأرباح المرحلة بمبلغ 200 ألف جنيه طبقًا للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي.



وسيتم توزيع أسهم الزيادة كأسهم مجانية بواقع 0.239669421 سهم مجاني لكل سهم أصلي.



ويشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 101.46 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 78.33 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وارتفع إجمالي فائض النشاط التأميني خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت 115.39 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 85.02 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.