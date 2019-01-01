البترول تطرح مزايدة جديدة لتصدير 3 شحنات غاز مسال

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن الشركة حصلت على موافقة وزارة البترول على تصدير 3 شحنات من الغاز المسال فى أغسطس المقبل، وأنه تم تحديد يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري لغلق المزايدات الخاصة بتصدير الشحنات، للتحميل من محطة إسالة إدكو خلال الشهر المقبل، على أن يتم تسليم الشحنات بنظام "الفوب" ظهر مركب، وذلك لأكثر من شحنة.



ووصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى ما يقرب من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، بعد وضع بعض الآبار بشمال الإسكندرية ودلتا النيل والبحر المتوسط على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى تنمية الحقول الأخرى التي كانت متوقفة منذ أكثر من 4 سنوات، وسيزداد تدريجيًا ليصل إلى 8 مليارات قدم مكعب في نهاية العام الجاري 2019، بعد إدخال إنتاج باقي مراحل حقل ظهر والذي سيتجاوز الـ3 مليارات قدم مكعب يومًا، بالإضافة إلى مراحل مشروع شمال الإسكندرية خاصة حقل "ريفين"، ومشروع المرحلة التاسعة (ب)، وحقلي جيزة وفيوم.



وكان وزير البترول، قد أعلن فى تصريحات سابقة، أن مصر حاليًا تقوم بتصدير ما يقرب من 1.1 مليار قدم مكعب غاز، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ووجود فائض في الإنتاج، بعد أن استطاعت الوزارة إدخال مشروعات كانت متوقفة على خريطة الإنتاج، أبرزها شمال الإسكندرية، ونورس.



وتعمل وزارة البترول على زيادة عدد شحنات الغاز الطبيعى المسال المصدرة لتتجاوز الـ20 شحنة بنهاية 2019.



وتمتلك مصر مصنعين للإسالة الأول في إدكو، بطاقة 1.35 مليار قدم مكعب، والثانى في دمياط، وتديره شركة يونيون فينوسا بالشراكة مع إيني الإيطالية، وشركة إيجاس وهيئة البترول، بطاقة 750 مليون قدم مكعب.