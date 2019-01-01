تداول 310 شاحنات و223 سيارة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة، اليوم الجمعة، شهدت تداول 310 شاحنات بضائع و223 سيارة.



وأوضح المركز- في بيان- أن حركة الواردات شملت 140 شاحنة و84 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 170 شاحنة بضائع و139 سيارة، مشيرا إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة (بوسيدون اكسبريس)، بينما غادرت السفينتان (امانة والحرية1)، فيما استقبل ميناء نويبع السفينتين (ايلة) و(بريدج)، بينما غادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض.