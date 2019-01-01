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انتبهي.. تكرار استخدام زيت القلى يؤدى لأمراض خطيرة

الجمعة 12/يوليه/2019 - 11:22 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
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تميل ربة البيت إلى استخدام زيت القلي أكثر من مرة، اعتقادا منها أنها توفر بدلا من أن تشتري زجاجة كل فترة قصيرة، ولكن قد يكون توفيرها من وجهة نظرها هو مصدر المشاكل الصحية والأمراض التى انتشرت في الفترة الأخيرة.

ونقلا عن موقع "Health"، فإن استخدامات زيت القلى أكثر من مرة يعتمد على عدة عوامل وهى:
- لون الزيت، إذا كان لونه داكنًا فهذا مؤشر سلبي يدل على أنه غير صالح للاستعمال ويجب التخلص منه.

- الرغوة التي تظهر على السطح دليل على فساد الزيت، وذلك في حال اقترانها مع علامات اخرى.

- رائحة كريهة للزيت وهو بارد.

- لا يمكن أن نقلي بذات الزيت لأكثر من 5 مرات كحد أقصى في حال كنا نقلي أطعمة مثل الخبز، الدجاج، الكباب، رقائق الجبنة والسمبوسة، بمعنى ألا تقلى أنواعا مختلفة بالزيت نفسه، أي حددي كمية زيت محددة لكل صنف طعام.
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