الصين: خسائر تتجاوز 7 مليارات دولار جراء الفيضانات

قالت وزارة الطوارئ الصينية، إن الفيضانات التي ضربت البلاد أضرت بحياة 19.91مليون شخص منذ بداية هذا الصيف.



ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة عن الوزارة قولها، إن الفيضانات تسببت في خسائر بقيمة 53.4 مليار يوان (حوالي 7.7مليار دولار امريكي)، حيث دمرت 34 ألف منزل وأضرت بما يزيد على1.76 مليون هكتار من الاراضي الزراعية.



وأضافت: أن الحكومة قامت باعادة تسكين نحو 3ر1 مليون شخص، في حين أن هناك 582 ألف شخص في حاجة الى مساعدات طارئة.



وتعهدت الوزارة ببذل كل جهد ممكن لتلبية الحاجات المعيشية الاساسية للمنكوبين بالفيضانات.