في 4 أيام.. 40 مليون مشاهدة لـ Stranger things‎

حقق مسلسل Stranger things‎ الخيالي العلمي أعلى نسبة مشاهدة، من بين كل المسلسلات والأفلام خلال الأيام الأربعة الأولى لعرضه، على خدمة البث التدفقي لـ "نتفليكس".



وحلق الجزء الثالث من مسلسل Stranger things‎ "سترينغر ثينغز" برقم قياسي عالمي جديد من حيث عدد مشاهديه، الذي بلغ بعد أربعة أيام من عرضه 40.7 مليون على بوابة "نتفليكس".



وقالت شركة خدمات البث التدفقي "نتفليكس": " إن هذا الرقم يشمل الموسم الثالث فقط، وهو الأعلى من بين كل الأفلام والمسلسلات في الأيام الأربعة الأولى للعرض".



ويبلغ عدد حسابات المشتركين في خدمات البث التدفقي عبر "نتفليكس" أكثر من 140 مليون حساب مدفوع الأجر.



وتتنافس شركة "نتفليكس" مع شركات خدمات أخرى للبث التدفقي المدفوع الأجر كـ "أمازون" و"ديزني" و"أبل".



و"سترينغر ثينغز" مسلسل رعب وخيال علمي أمريكي من تأليف الأخوين دفر، عرض لأول مرة في 5 يوليو 2016 على "نتفليكس". وتدور أحداث المسلسل في مدينة هوكينز الخيالية بولاية إنديانا، في ثمانينيات القرن العشرين.



وتسلط مشاهد القسم الأول الضوء على التحقيق في اختفاء صبي صغير وسط أحداث خارقة للطبيعة تقع في كافة أنحاء المدينة، بما في ذلك ظهور فتاة ذات قدرات نفسية حسية تساعد أصدقاء الصبي المفقود في بحثهم عنه.



ويعرض الجزء الثاني من المسلسل محاولات أبطاله للعودة إلى الحياة الطبيعية والعقبات الباقية من أحداث الموسم الأول.