الجالية المصرية في أوكرانيا تحتفل بثورة 23 يوليو

نظمت السفارة المصرية في أوكرانيا، برئاسة الدكتور حسام الدين علي سفير مصر لدى أوكرانيا، احتفالية باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، للذكرى ال 67 لثورة 23 يوليو.



‎وشهد الحفل حضور اعضاء السلك الدبلوماسي، وعلي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، وعدد من أبناء الجالية، ولفيف من الشخصيات الأوكرانية والسفراء العرب



ويأتي احتفال أبناء مصر في الخارج، لتعريف المصريين في الخارج وأبنائهم، من الجيل الثاني والثالث، على البطولات التي قدمها أبناء مصر الأبرار لوطنهم وشعبهم.