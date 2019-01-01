"العميل سميث" يهاجم تطبيقات "أندرويد" ويدس مكانها "مزيفة"!

كشف باحثون في مجال الأمن أن برامج ضارة تقوم بتبديل تطبيقات "أندرويد" الأصلية بأخرى مماثلة ولكن خبيثة، أصابت نحو 25 مليون جهاز في جميع أنحاء الهند والولايات المتحدة.



وسلطت شركة Check Point الأمنية الضوء على الفيروس المسمى "العميل سميث"، تيمنا بالشخصية الخيالية في "ذا ماتريكس" القادرة على تحويل الآخرين إلى نسخ منها.



وبدلا من سرقة البيانات، تحل البرامج الضارة مكان التطبيقات الموجودة داخل هاتف المستخدم، بإصدارات أخرى خبيثة تعرض الإعلانات التي دسها القراصنة، ما يسمح لهم بتحقيق أهدافهم المرجوة



ولتجنب اكتشاف الأمر، فإن البرامج الضارة (تحت ستارها كتطبيقات شائعة مثل "واتس آب" أو Flipkart) قادرة أيضا على استبدال التعليمات البرمجية في البرنامج الأصلي، بإصدار خبيث يمنع تحديث التطبيق.



ويوجد ما لا يقل عن 15 مليون هاتف مصاب في الهند، كما اكتُشف الخلل في 300 ألف جهاز في الولايات المتحدة. وتنتشر العدوى أيضا في جميع أنحاء آسيا وكذلك المملكة المتحدة وأستراليا.



وقال جوناثان شيمونوفيتش، رئيس قسم أبحاث الكشف عن تهديدات الأجهزة المحمولة في Check Point، إن البرمجيات الخبيثة تهاجم التطبيقات المثبتة من قبل المستخدم بصمت، ما يجعل من الصعب على مستخدمي "أندرويد" العاديين مكافحة هذه التهديدات بأنفسهم.