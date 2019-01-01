الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

تكنولوجيا

صدمة.. متعاقدون مع جوجل يستمعون "سرًا" لتسجيلات Google Home

الخميس 11/يوليه/2019 - 09:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يستمع متعاقدو "جوجل" سرًا إلى تسجيلات مساعدك الصوتي، ويبدو أن الأمر لا يقتصر على الاستماع إلى جهاز Google Home بل هناك احتمال كبير لوجود متعاقد مع جوجل يستمع إليك أيضًا.

وتأتي هذه المعلومات وفقًا لتقرير جديد صادر عن محطة VRT News الإذاعية البلجيكية، والذي يصف العملية التي يجري من خلالها الاستماع إلى تسجيلات Google Home من قبل المتعاقدين مع "جوجل".

وعلى ما يبدو، فإن الأمر لا يتطلب الكثير لبدء التسجيل، إذ بالرغم من أنك قد لا تطرح أي سؤال على الجهاز، فإنه ما يزال يرسل ما تقوله إلى الشركة، مما يسمح لشخص فعلي بجمع البيانات منه.

وفي حين أنه لا يتم الاستماع إلى التسجيلات المباشرة، فإن مقاطع الصوت تُرسل إلى المتعاقدين، حيث تمكنت محطة VRT News، بمساعدة أحد الأشخاص، من الاستماع إلى بعض هذه المقاطع.

واستمعت المحطة إلى تسجيلات تكفي لتمييز عناوين عدة أشخاص هولنديين وبلجيكيين يستخدمون Google Homeعلى الرغم من أن بعض المستخدمين لم ينطق عبارة "مرحبًا يا غوغل"، والتي من المفترض أن تنشط الجهاز للاستماع.

وكان الشخص الذي سرب التسجيلات يعمل كمتعاقد مع "جوجل"، ونسخ الملفات الصوتية لاستخدامها لاحقًا في تحسين التعرف على الكلام، حيث من المفترض أن تكون التسجيلات المعروضة عليه مشروحة بعناية، مع تضمين ملاحظات حول هوية المتحدثين وعمرهم المفترض.

واستمعت المحطة فقط إلى تسجيلات من المستخدمين الهولنديين والبلجيكيين، إلا أن الشخص الذي سرب التسجيلات عرض عليها تسجيلات من جميع أنحاء العالم.

وتُشير محطة VRT News إلى أن بنود خدمة "جوجل" الرئيسية لا تذكر أنه قد يتم الاستماع إلى التسجيلات بواسطة أشخاص آخرين.

وقال التقرير إن "جوجل" تحاول إخفاء الهوية من التسجيلات قبل إرسالها إلى المتعاقدين، وتلجأ إلى طريقة التعرف عليها بالأرقام بدلًا من أسماء المستخدمين، لكن المحطة تمكنت من التقاط بيانات كافية من التسجيلات للعثور على عناوين المستخدمين المعنيين.

ودافعت "جوجل" عن نفسها ضد تقرير محطة VRT News قائلة إنها "تنسخ وتستخدم زهاء 0.2% من جميع المقاطع الصوتية لتحسين تقنية التعرف على الصوت الخاصة بها".
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

شجرة صبار تخترق سيارة.. و"المعجزة تتحقق"

منذ حوالي 16 ساعة

الترجي يفسد مخطط الأهلي ويجدد عقد نجم الوسط

منذ حوالي 14 ساعة

الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ 650 جنيهًا للجرام

منذ حوالي 23 ساعة

وفاة منصور عبدالوهاب.. أشهر مصحح للغة العبرية

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

«غش التفويلة».. محطات وقود تتلاعب في أسعار وكميات البنزين

ستوديو

الارصاد: انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة (فيديو)

محمد رضا فنان أسعد الجمهور في أشد لحظات حياته حزنًا.. تعرف على قصته

الفنان طلال سلامة يكشف السبب الحقيقي لوفاة نجله

صامويل شيكودزي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

ads

رياضة

فيدرر أول لاعب يحقق 100 فوز في فردي البطولة الأربعة الكبرى

ميسي ينال "كرة ذهبية" من صنع أطفال موزمبيق

روما يتعاقد مع حارس المرمى الإسباني لوبيس

الدوري الأميركي للمحترفين: فيلادلفيا يعلن تعاقده مع هورفورد

الرئيس نيوز

غضب فى الضرائب العقارية بسبب مسابقة مديري العموم.. وآلاف الشكاوى لوزير المالية

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39

انسحاب محلل إسرائيلي من مناظرة تلفزيونية بسبب "الملك سلمان"

المنتخب النيجيري يحجز مقعدًا في "المربع الذهبي" لبطولة كأس أفريقيا

منوعات

مشاركة 360 ألف شخص فى تمويل عبر الإنترنت لحماية سور الصين العظيم

شجرة صبار تخترق سيارة.. و"المعجزة تتحقق"

طرح طابع بريد تذكارى لبطولة العالم للسباحة 2019 فى كوانج جو

السيطرة على فيل آسيوى متمرد فى جنوب غربى الصين

كشكول

الأعلى للجامعات يعلن موعد امتحان المسابقة الموحدة لطلاب الدبلومات

"التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد

عميد دراسات القليوبية يزور مقر الإنجيلية لبحث سبل الإرتقاء ببيت العائلة المصرية

غدًا.. ختام فعاليات مؤتمر قادة التعليم العالى بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

افتتاح معرض دولى للأحجار الكريمة جنوب غربى الصين

الليلة.. عرض فيلم "Yes man" بسينما نون

اليوم.. عرض "الضوء السحرى" بمكتبة الإسكندرية

رواية "فندق كاليفورنيا".. جديد الكاتب العراقى عبدالجبار ناصر

صفحتنا ع الفيس بوك